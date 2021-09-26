أشرف عقبة: يجب التباعد بين أدوية الأمراض المناعية قبل تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس، إنه يجب التباعد في الفترات، بين الأدوية المستخدمة في علاج أمراض السرطانات والأدوية المناعية، واليوم الذي سيجري فيه تلقي لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن بعض تلك الأدوية، يكون لها أثار جانبية، تقلل من أعداد كرات الدم البيضاء المسؤولة عن الحماية، وعند أخذ اللقاح فلن يأخذ المتلقح الاستفاده الكاملة منه.

عقبة: «مهم أن التباعد يكون في فترة من أسبوعين لأربعة»

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن عملية التباعد دائما ما يقررها الطبيب المعالج للشخص، حيث أنه يجب أن لا يقل عدد كرات الدم البيضاء في الجسد عن ألفين خلال التلقيح بلقاح كورونا، «مهم أن التباعد يكون في فترة من أسبوعين لأربعة، وفيه نوع من الأدوية اللي بتشتغل على الخلايا الليمفاوية، وهي المسؤولة عن إفراز الأجسام المضادة».

وأوضح أنه بالنسبة للأدوية المضادة للالتهابات، التي يستخدمها مرضى خشونة المفاصل وأمراض العظام، التي يتم استخدامها للعلاج الصداع بكميات كبيرة، فإن استخدامها قبل يوم من أخذ اللقاح تتداخل مع عمل اللقاح، «استخدام مضادات الالتهابات قبل اللقاح، يقلل إمكانية معرفه المشكلات اللي ممكن تحصل بسبب اللقاح، وبتتداخل في عمله، ونقدر نستخدم خافض حرارة، في حالة ارتفع درجة حرارة الشخص بعد اللقاح».

وأكد أن الكورتيزون أحد أقوى مضادات الالتهابات التي يتم استخدامها وتتداخل في عمل اللقاح، ويفضل عدم اخذ الكورتيزون والمباعدة بين استخدام الحقنة الخاصة به، واليوم الذي سيتلقى فيه المواطن اللقاح، «لازم من أسبوعين لثلاثة، وممكن نستخدم الأقراص بدلا من الحقن».