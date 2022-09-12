قانوني يوضح عقوبة النصب الإلكتروني.. الحبس والغرامة

تحول النصب الإلكتروني إلى وسيلة للكسب السريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وعادةً ما يستغل المجرم تلك المنصات للاستيلاء على أموال الآخرين بطريقة غير مشروعة، اعتقادًا منه أنه سيفلت من العقاب.

وخلال هذا التقرير، تُجيب «الوطن» على السؤال الذي يبحث عنه كثير من الأشخاص، وهو: «ما هي عقوبة جريمة النصب الالكتروني؟».

الحبس وغرامة مالية

المحامي أشرف ناجي، قال إن المتهم يجد سهولة في كسب المال عن طريق الإنترنت من خلال استدراج الآخرين والتفنن في إقناعهم حتى يستولي على أموالهم، دون معرفته بأن ممارساته يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة للحبس والغرامية المالية.

وأضاف «ناجي»، أن القانون حدد عقوبة رادعة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال الآخرين، وحدد عقوبة يواجهها النصاب الإلكتروني هي الحبس 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه، أو يعاقب المتهم بإحدى العقوبتين.

غرامة 50 ألف جنيه

وأوضح أن كل من استغل أو انتفع من خدمات الاتصالات دون وجه حق، يعاقب بالحبس فترة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامية مالية، مضيفا أن الغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه.

ونوه «ناجي»، أنه وفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات المصري المادة 336 التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.

عقوبة الشروع في النصب

وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.