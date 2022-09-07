حوادث اليوم: الأمن يوسع دائرة الشكوك في جريمة مسنة حلوان.. ومصرع طفل صدمته سيارة بالبدرشين

شهدت الساعة الماضية ببعض محافظات الجمهورية، أمس الثلاثاء، عددا من الحوادث المختلفة والمهمة على مدار اليوم، كان من بينها واقعة مأساوية، حيث لقى طفل مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق قبل مطلع الطريق الأوسطي في البدرشين، والأمن يوسع دائرة الشكوك للقبض على الجاني مرتكب جريمة قتل مسنة حلوان، ولذلك تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء بحوادث اليوم وحتى الآن التى شهدتها المحافظات.

جريمة قتل تبحث عن المتهم

في البداية من منطقة حلوان حيث تكثف رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد المعداوي، من جهودها من كشف غموض مقتل مسنة تبلغ من العمر 92 عامًا، بعد أن تم العثور على جثتها داخل مسكنها في منطقة كفر العلو وبها آثار خنق داخل شقتها، إذ جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

مصرع طفل صدمته سيارة في البدرشين

أما في محافظة الجيزة، فشهدت واقعة مأساوية حينما لقى طفل مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق قبل مطلع الطريق الأوسطي في البدرشين، ما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوجود حادث ومصرع طفل بالطريق الزراعي قبل مطلع الطريق الأوسطي اتجاه حلوان في البدرشين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، الذي وجه بانتقال رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

إصابة أسرة كاملة في حادث سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري

كما شهد الطريق الدائري بالقاهرة، حادثًا مأساويًا حينما أصيبت أسرة مكون من أب وأم أولادهما الثلاثة، حينما سقطت بهم السيارة من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلي دائري المعادي - التجمع الخامس، وتم نقلهم إلى المستشفى لخطورة حالتهم.

اختلت عجلة القيادة بيد السائق

ترجع التفاصيل حينما ورد لغرفة عمليات النجدة في بلاغا بسقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي - التجمع الخامس، على الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص «أب وأم وأولادهما» اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف الإطار وسقوط السيارة من أعلى الطريق الدائري، ما نتج عنه إصابتهم جميعا بجروح خطيرة وتم ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، بإخطار النيابة التى تولت التحقيق، وطلبت جهات التحقيقات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم لشرح ملابسات الحادث.

نصائح لتجنب الحوادث

ووجه اللواء أحمد الشاهد، خبير مروري، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، جاء أبرزها، فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد داخل السيارة.