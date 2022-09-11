الحبس عامين لمستريحة مستحضرات التجميل بالهرم.. استولت على 3.5 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنح الهرم بجلسة اليوم الأحد، "نورهان س" المتهمة بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه ونصف المليون، والمعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة الهرم"، بعد أن أوهمت ضحاياها بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية في الهرم، بالحبس عامين.

الحبس عامين لمستريحة مستحضرات التجميل

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمة الشهيرة بـ"مستريحة مستحضرات التجميل بالهرم"، باستغلال 7 من المواطنين لحاجتهم للمال، بإيهامهم بأرباح عالية، وكانت شقيقة زوجها أولى ضحاياها.

كما جاء خلال أوراق القضية، أن المتهمة الشهيرة بـ"مستريحة الهرم" كانت تعمل شريكة في أحد معامل التحاليل الطبية، ودورها كان إداريا فقط، ووجهت لها النيابة العامة تهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بزعم توظيف أموالهم، وأنها تحصلت منهم على مبالغ مالية كبيرة.

استولت على 3.5 مليون جنيه

واستولت مستريحة الهرم على 3 ملايين جنيه ونصف المليون من ضحاياها، بدعوى تشغيلها لهم في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، على أن تكون نسبة الأرباح 50% كل 6 أشهر من أصل المبالغ المدفوعة، وأنها كانت منتظمة في البداية بإعطائهم أرباحًا ثم انقطعت، ورفضت رد الأصول من المبالغ المالية.