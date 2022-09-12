تدريب 1890 معلما في مطروح لتوعية الطلاب بقضايا التغيرات المناخية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن إدارة التدريب تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالتغيرات المناخية في ظل التنمية المستدامة، والذي يستهدف تنمية الوعي لدي مدراء المدرسين والمعلمين بتلك التغيرات، والعمل على الحفاظ علي البيئة من التلوث، وأهمية زراعة المساحات الخضراء من الأشجار والأنواع التى تتناسب مع طبيعة المدارس، لتوعية الطلاب بهذه القضية المهمة، من أجل وطن أخضر، يحافظ علي طبيعة البيئة ومكوناتها.

تدريب 1890 معلما على التغيرات المناخية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، إن إدارة التدريب نفذت خلال المرحلة الماضية بتدريب 1890 معلما في 63 قاعة تدريبية بديوان المديرية وكل الإدارات التعليمية.

وأشار إلى إنتاج حقيبتين تدريبيتين، الأولى خاصة للمعلمين لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية للطلاب في ظل التنمية المستدامة، والثانية لمدراء المدارس شملت دور مدير المدرسة في تنمية الوعي بالتغيرات المناخية، وتعزيز الممارسات الصحية لدى الطلابي ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

مشاركة وزارة التعليم في مؤتمر المناخ

وأضاف «شحاتة»، أن تلك الحزم التدريبية حول قضايا المناخ تأتي في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم على المشاركة في مؤتمر المناخ «Cop27» لعام 2022.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن المخطط التدريبي تناول الاتفاق مع المعلمين في كل برنامج تدريبي مدته ثلاث أيام على نشر خطة الوعي والتبصير بالقضايا المناخية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، ودورهم تجاه تلك القضايا، لافتا إلى أن سيتم بمتابعة مستمرة لأطر وخطوات التنفيذ من مدراء المدارس بجميع المراحل التعليمية.