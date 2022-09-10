رئيس مدينة مطروح: مشروع «مصر بتتكلم أخضر» يستهدف التوعية بقضايا المناخ

انطلقت، اليوم السبت، في مطروح، فعاليات برنامج مشروع «مصر بتتكلم أخضر»، على شواطئ مدينة مرسى مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي تنظمه جمعية التنمية الفكرية والبيئية بمشاركة جمعية الهلال الأحمر المصرية.

يأتي هذا تزامنا مع استضافة مصر قمة المناخ العالمية والتي ستقام الأيام المقبلة في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وتنفيذ المحافظات فعاليات متعلقة بالحفاظ على البيئة والمناخ ومنها محافظة مطروح.

«مصر بتتكلم أخضر» في مطروح

وشهد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، فعاليات وأنشطة المتطوعين والأطفال في الخيام ضمن مشروع، مصر بتتكلم أخضر، بشاطئ مطروح العام، وأوضح، في بيان، أن المشروع يستهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والتلوث والتغيرات المناخية من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل الفنية لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية على الشواطئ، بمشاركة سكرتير ونائب رئيس المدينة وإدارات شئون البيئة والشواطئ بمجلس المدينة.

خطورة استخدام البلاستك بالبيئة البحرية

ونقل رئيس مدينة مرسي مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمنظمي برنامج مشروع «مصر بتتكلم أخضر»، مؤكداً أهمية التوعية المجتمعية بخطورة استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام على الحياة البحرية ومستقبل السياحة في المدينة، مع ضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث خاصة مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

الحفاظ على البيئة في مطروح

وتابع محافظ مطروح، في بيان: «أهمية الحفاظ على البيئة، وأنه جرى تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ببدء زراعة الأشجار في المدارس على مستوى المحافظة مع برامج التوعية بالحفاظ على البيئة لدى المواطنين في المركز والمدن والقرى».