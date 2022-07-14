مطروح تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة والنظافة.. «محافظة نظيفة جميلة»

أطلقت محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مبادرة للمشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري والسياحي، من أجل بيئة نقية ونظيفة في الشوارع والمناطق السياحية والشواطئ والمواقف وأمام الفنادق والمزارات الشهيرة في مرسى مطروح.

حملة مطروح نظيفة على الكورنيش

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بدأت بالتنسيق مع عدد من الفنادق والمصايف والمعسكرات بمدينة مرسى مطروح، بوضع عدد من صناديق القمامة تحمل شعار المبادرة «محافظة نظيفة جميلة» بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة، ليستخدمها المارة بالشوارع، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتفعيل الدور المجتمعي لتلك المنشآت للمساهمة الفعالة في إظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها، وتشجيع الأهالي وزوار المحافظة على الحفاظ على النظافة العامة.

حاويات في المناطق السكنية

ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن في الحفاظ على النظافة، خاصة مع الإقبال الكبير على المحافظة مع موسم الصيف السياحي، وبما يستوعب مزيد من مخلفات استهلاك المواطنين من أكياس وأطعمة وغيرها بجميع المناطق والشواطئ العامة والعمل على تنظيف الشواطئ يوميا، وجمع القمامة في الصناديق على كل شاطئ، وتمشيط الرمال وتطهيرها، وتنظيف الأرصفة والمداخل الشواطئ، والدفع بسيارات لجمع القمامة من جميع المناطق السياحية خاصة أمام المصايف والشواطئ والتوجه بها إلى المدافن الصحية خارج مدينة مرسي مطروح، مع تكثيف الحفاظ على بيئة نظيفة وعدم الإهمال في رمي القمامة في الشوارع والالتزام بالحاويات المخصصة في المناطق السكنية، والحفاظ على السلوك الإيجابي للمواطنين في مطروح والالتزام بالنظافة العامة.