في ذكرى وفاة بليغ حمدي.. سيرة إبداع مع الأغنية الوطنية

«بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله».. ظلت موسيقاه هى الأكثر تأثيرا وحماسا في الأحداث الوطنية، حتى مع مرور الزمن، نجح الموسيقار الكبير بليغ حمدي، في الحفاظ على هذا الأمر، وقدرة ألحانه على إشعال الحماس في المناسبات دون منافس، واليوم مع حلول ذكرى رحيله الـ29، ترصد «الوطن» أبرز الأعمال الوطنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

وقدم الموسيقار بليغ حمدي عددا كبيرا من الأغاني الوطنية، تخطت حاجز الـ15 أغنية، كان من بينها أغنية «عدى النهار»، والتي قدمها عام 1967 مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وتوجها صوت العندليب عبد الحليم حافظ.

بليغ حمدي.. أيقونة الأغنية الوطنية

توالت بعد ذلك أعمال بليغ حمدي الوطنية مع عبد الحليم حافظ، فكانت أغنية «الفدائي»، والتي كتب كلماتها محمد حمزة، وقدما أيضا أغنية أخرى بعنوان «البندقية» والتي قدمها الشاعر محسن الخياط.

وكانت واحدة من أغانيه التي ظلت عالقة بقلوب المصريين، أغنية «ياحبيبتي يامصر»، التي كتبها الشاعر محمد حمزة عام 1970 وأطربت بها الفنانة شادية قلوب محبيها.

أول أغنية عن نصر أكتوبر

ومع انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، قدم الموسيقار بليغ حمدي موسيقاه على كلمات «سينا يا سينا.. بسم الله بسم الله، أدينا عدينا.. بسم الله بسم الله، ما قدروا علينا.. بسم الله بسم الله، جنود أعادينا.. بسم الله بسم الله»، وأصبحت أول أغنية تقدم عن حرب أكتوبر وسط حماس ألهب قلوب الجميع.،

وتوالت أعمال الموسيقار بليغ حمدي بشكل كبير، وكان من بينها، «حلوة بلادى السمرا»، و«على الربابة» و«قومي يامصر»، و«عاش اللي قال»، و«ادخلوها سالمين».