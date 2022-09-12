هاني شاكر عن بليغ حمدي: «ملحن سابق عصره والموسيقى بتجري في دمه»

الفنان هاني شاكر واحد من أهم المطربين الرجال الذين تغنوا للفنان الراحل والموسيقار الكبير بليغ حمدي، من الفنانين المعاصرين، من سبعينات القرن الماضي حتى بداية التسعينات كانت علاقة «شاكر» و«حمدي» علاقة فنية كبيرة.

هاني شاكر: بليغ حمدي قدمني في أغنيات فيلم «عايشين للحب»

تحدث «شاكر» عن علاقته بالموسيقار الراحل قائلا: «بليغ فنان عظيم قدم للحياة الفنية أعظم الألحان الخالدة التي ستظل حية معنا إلى نهاية الزمان، وكان له يد كبرى في تطور الأغنية المصرية والعربية فهو موسيقي لم يأت مثله وملحن سابق عصره».

أضاف شاكر لـ«الوطن»: «علاقتي ببليغ بدأت في سبعينات القرن الماضي حينما قدمنا سويا أغنيات فيلم «عايشين للحب» والتي كانت حوالي 6 أو 7 أغنيات، ثم قدمنا أغنية هو اللي اختار، وهي كانت من الأغنيات الطويلة، أما آخر أغنية كانت أغنية أيام بتدور».

أكد أمير الغناء العربي، أن بليغ حمدي لو كان حيا إلى اليوم كان سيقدم وسيطور الموسيقى بشكل لا مثيل له، لأنه كان متطورا عن جيله والأجيال السابقة قائلا: «بليغ حمدي كانت الموسيقى تجري في دمه، فهو كان قادر على الإبداع في أي وقت، حتى في فترة حياته خارج مصر كان قادرا على الإبداع والتنوع».

«أيام بتدور بينا» آخر تعاون بين «شاكر» و«بليغ»

بليغ حمدي قدم مع هاني شاكر أغنيات عديدة أبرزها: «هو اللي اختار، أيام بتدور، ومكتب الألحان، زي الورد، لوعة الفراق، وفرحة اللقاء، يا عشرة هوني، وخايف عليه، وآه يا سلام لو تعرف، ولما يغني الحب، ويا عاشقين، وعومني في بحر عينيك، وآه من قلوب الناس».