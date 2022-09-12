سميرة سعيد لـ«الوطن»: «بليغ حمدي عبقرية فذة.. وكان عارف إمكانيات المطربين»

تعد الفنانة سميرة سعيد، واحدة من الفنانات اللاتي برعن وتألقن بأغاني لحنها بليغ حمدي، حيث قدم الأخير لها عشرات الأغنيات التي جعلتها نجمة عربية ولها مكانة كبيرة في الوسط الفني.

سميرة سعيد: تقابلنا أول مرة في المغرب

كشفت سميرة سعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقابلة الأولى لها مع بليغ حمدي كانت في بلدها المغرب حينما كان يزور المغرب رفقة الفنان عبدالحليم حافظ: «المعرفة الأولى بيني وبينه كانت في القصر الملكي بالمغرب حينما كان يشدو حليم للملك وثم تقابلنا أكثر من مرة إلى أن أصبحت لدينا علاقة صداقة قوية».

سميرة سعيد: بليغ حمدي أراد أن يكون لي منهج خاص

وتابعت سميرة سعيد أن بداية مشوارها كانت تحب طريقة أم كلثوم في الغناء، وكانت تتمنى أن تشدو مثلها ولكن بليغ حمدي كان له رأي مختلف تماما وغير نظرتي «بليغ رأى فيّ أنه لابد أن يكون لدي منهجي وطريقتي الخاصة بالغناء، ولا أن أقدم شكلا موسيقيا مقاربا لأي شخص آخر حتى لو كانت أم كلثوم، فكان يقولي لي خليكي بنت عصرك».

وأكدت «سميرة»، أن بليغ كان من أوائل الفنانين الذين تنبأوا بمجدها الفني وكان دوما ما يقول لها ستصبحين فنانة كبيرة، «حينما ظهرت في القاهرة قبل أن استكمل عشرين عاما، أصر على مصاحبتي معه في مقابلة تلفزيونية لقناة أبو ظبي وجعلني أشدو فيها أكثر من 20 أغنية جديدة».

واختتمت «سميرة» حديثها عن الملحن الراحل أنه كان يتمتع بعبقرية فذة: «كان عنده بعد رؤية كبير وعارف كل مطرب إمكانياته إيه».