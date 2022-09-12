الملك تشارلز الثالث يتعهد باتباع نهج إليزابيث لخدمة بريطانيا

قال الملك تشارلز الثالث، إنّ البرلمان البريطاني هو الأداة الحيّة لديمقراطية إنجلترا، حيث يعد قيمة عرقية وأصيلة، متابعا: «نتجمع اليوم لنتذكر فترة حكم الملكة إليزابيث والتزامها وخدمتها لأمتها وشعبها»، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

تشارلز يتبع نهج إليزابيث

وتعهّد «تشارلز» باتباع نهج الملكة الراحلة بالحفاظ على تقاليد بريطانيا وعلى نظام الملكية الدستورية، مشيرا إلى أنّ والدته أفنت حياتها في خدمة بلدها، بعد أكثر من 70 عاما في الحكم.