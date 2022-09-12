الملك تشارلز الثالث يصل إلى قصر ويستمنستر لتقبل التعازي في وفاة «إليزابيث»

أعلنت السلطات البريطانية، قبل قليل، أنّ الملك تشارلز الثالث، وصل إلى قصر ويستمنستر في لندن، منذ قليل، لتقبل التعازي الرسمية في وفاة والدته الراحلة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

الملكة إليزابيث أكثر ملكة حكمة لأكثر من 70 عام

من جانبه، قدّم النواب وأعضاء الحكومة، تعازيهم للملك تشارلز في قصر ويستمنستر، بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية، إثر معاناة مع أمراض الشيخوخة وتدهور حالتها الصحية، وهي أكثر ملكة استمرت على العرش لأكثر من 70 عاما.