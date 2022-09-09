بنك إنجلترا يضع صورة الملك تشارلز على فئات من العملة

تعتزم السلطات البريطانية، استبدال صورة الملكة إليزابيث الثانية بصورة الملك الجديد، تشارلز، على عدد من الفئات النقدية.

وقال «بنك إنجلترا»، في بيان، أمس الخميس، إن الفئات النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة ستبقى سارية.

«بنك إنجلترا»: التغيير سيبدأ بعد انتهاء الحداد

وأشار «بنك إنجلترا»، إلى أن التغيير سيلحق جميع الفئات التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، وهي أوراق 5 و10 و20 و50 جنيها إسترليني، مضيفًا أن الإجراء سيبدأ بعد انتهاء الحداد الذي سيستمر 10 أيام.

وأكد «بنك إنجلترا»، أن الإجراء سينسحب على أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجامايكا وباقي بلدان الكومنولث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كدمة في يد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية اليمني

ومساء أمس الخميس، أعلن «قصر باكنجهام»، في بيان، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، فيما قال ملك البلاد الجديد تشارلز الثالث، إن رحيل والدته سيبعث الحزن حول العالم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من جانبها، أشارت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إلى أن أحدث صور للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أظهرت كدمة في يديها، وقالت، إن الصور، أظهرت الملكة خلال لقائها برئيسة وزراء البلاد الجديدة ليز تروس في «قلعة بالمورال» قبل يومين من وفاتها، في حالة معنوية جيدة، باستثناء كدمة ملحوظة في ذراعها اليمنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، نعى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الخميس، الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وقال إن الراحلة كانت شريكة لبلاده وصديقة عزيزة للعائلةـ وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وقال الملك عبد الله الثاني، في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن الراحلة كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة 7 عقود، مضيفا إن بلاده تقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب.

«الملكي الهاشمي»: نقف إلى جانب المملكة المتحدة

بدوره، نعى «الديوان الملكي الهاشمي»، الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، معلنا الحداد في البلاط الملكي، لمدة أسبوع أيام اعتبارا من أمس الخميس.

وأكد «الديوان الملكي الهاشمي»، وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، عن وقوف بلاده إلى جانب «لندن» وشعبها الصديق في هذه الظروف الصعبة، معلنا الحداد العام لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس الخميس.

ونكست الأعلام الأردنية، على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة حدادا على رحيل الفقيدة الكبيرة.