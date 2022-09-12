أوراق مطلوبة لتقديم الطلاب الجدد في «تربية أسوان».. منها شهادة الميلاد

كلية التربية واحدة من أهم الكليات الموجود داخل جامعة أسوان، ولها مبنى خاص بمنطقة حي شرق المدينة، وتقدم للالتحاق بها عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة هذا العام، وذلك لأهميتها وموقعها المميز.

وتهدف كلية التربية إلى تزويد الطالب بقاعدة عريضة من الثقافة الدينية والقيمية والأخلاقية، إضافة لقدر من المعلومات الإنسانية في التاريخ والاقتصاد والسياسة والأدب، وكذلك قدر من العلوم التكنولوجية والفنون باختلاف أنواعها، حسبما ذكر الدكتور راضي عبدالمجيد طه، عميد الكلية.

الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد

وبعد قبول التنسيق للطلاب الجدد من الجنسين، تستعرض السطور التالية معلومات بالأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية بأسوان، وهي:

- شهادة الثانوية العامة، مع التأكد أنها مختومة بختم النسر.

- أصل شهادة الميلاد المائية وصورتان منها.

- صورة البطاقة الشخصية إضافة لصورة بطاقة ولي الأمر.

- 10 صور شخصية خلفية بيضاء.

- بطاقة الترشح.

- ملف بلاستيكي بكبسولة.

أوراق مطلوبة من الطلاب الذكور

وهناك أوراق أخرى مطلوبة من الطلاب الذكور بالإضافة للأوراق السابقة، وهي:

- استمارة 2 جند.

- إحضار شهادة الميلاد بالرقم الثلاثي.

- مواليد 2004 عليهم إحضار نموذج 6 أو 7 جند مختوم بختم النسر.

وأشارت الكلية إلى ضرورة أن يقوم جميع الطلاب، سواء الذكور أو الإناث، بتصوير جميع الأوراق الأصلية، والاحتفاظ بنسخ منها.