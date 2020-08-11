قواعد القبول بـ"تربية أسوان": الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ما زال ماراثون اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة مستمراً بجامعة أسوان بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية منذ بداية أعمال اختبارات القدرات التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس 2020.

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات تقوم إدارة الجامعة بشكل يومي للمتابعة أداء الطلاب لاختبارات القدرات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصا على سلامة الطلاب ومنعا للتكدس وتجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية.

وتابع غلاب أن جامعة أسوان تستقبل طلاب اختبارات القدرات في كليتين كلية التربية النوعية بالنفق وكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي بصحاري والتي أعلنت عن القواعد العامة لاختبارات القدرات بالكلية للعام الجامعي "2019- 2020" حيث تتضمن قواعد القبول عدة خطوات لا بد من اجتيازها:

أولا: يتوجب على جميع المتقدمين بضرورة ملء البيانات وسداد الرسوم وتحديد يوم الاختبار والتواجد حسب اليوم المحدد.

ثانيا: ضرورة التزام المتقدمين بإحضار الزي الرياضي اللازم للاختبارات الرياضية.

ثالثا: ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة أثناء دخول الكلية وخلال التجول وأداء الاختبارات ماعدا الاختبارات البدنية منها.

رابعا: ضرورة إحضار الأدوات الشخصية مثل قلم خاص بالطالب أو الطالبة وزجاجة كحول والكمامة وكافة الاحتياجات الشخصية.

خامساً: لن يسمح بدخول أي متقدم أو متقدمة بعد الساعة العاشرة صباحا لأداء الاختبارات على ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 165 سم والطالبة المتقدمة عن 155 سم.

وأشار الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية إلى أن إدارة الكلية تعمل على إجراء اختبارات القدرات على يوم واحد تيسيرا على الطلاب أو بحد أقصى يومين، حيث تشتمل الاختبارات على اختبار "طبي مبدئي- الطول والوزن- والقوام- الاختبارات المهارية والبدنية – اختبارات 100م للبنين و50 م للبنات واختبار الوثب العريض من الثبات واختبار الرشاقة ثم الاختبار الشخصي.

وعلى الطلاب المتقدمين والمسجلين في أي من الاتحادات الرياضية لموسم "2019-2020" وما قبلها بضرورة إحضار أصل الكارنيه الدال على ذلك وصورته وأصل وصورة أي شهادات رياضية لتقديمها للجنة الاختبار.

وأوضح الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية، أنه أدى اختبارات القدرات في قسم التربية الفنية وقسم التربية الموسيقية 70 طالبا وطالبة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في غرف الاختبارات من حيث التهوية والتباعد الاجتماعي.