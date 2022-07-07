«ليسانس بدل بكالوريوس» لطلاب تربية أسوان.. وعميد الكلية: «خطأ مطبعي وهنصلحه»

حالة من القلق سيطرت على خريجي كلية التربية بجامعة أسوان، الذين لم تكتمل فرحتهم بنتيجة تخرجهم، إذ بعد مرور عدة أشهر، توجه بعض الطلاب لاستلام الشهادة، لكن وجدوا بها خطأ مطبعي في مسمي الدرجة العلمية، إذ فوجئ الطلاب بكتابة «ليسانس في الآداب والتربية»، بدلا من «البكالوريوس في العلوم والتربية»، ما جعلهم في حالة من القلق، خوفا على مستقلبهم.

عميد كلية التربية يوضح سبب الخطأ المطبعي

وفي هذا الشأن، قال الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية بجامعة أسوان في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الخطأ المطبعي كان نتيجة إدخال بعض البيانات الخاطئة من شئون الطلاب، لكن سيتم تصحيح هذا الخطأ، بالتنسيق مع الجهة المعنية بالقاهرة، إذ تم إرسال الشهادات لتصحيح هذا الخطأ: «البيانات جات غلط عشان شئون الطلاب أخدوا بيانات غلط من الطالب، فلما راحت للجهة المعنية عشان الطبع، اطبعت بدل من بكالوريوس التربية، بقت ليسانس آداب».

عميد كلية التربية: المشكلة اتحلت

تابع عميد كلية التربية، أنه سيجر معالجة هذه المشكلة وتصحيح الشهادات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقاهرة: «المشكلة بنحلها، وبعتنا الشهادات لمركز المعلومات في الجامعة، وبعتوها في القاهرة والمندوب هيستلمها بعد إجازة العيد»، لافتا إلى أن الخطأ لم يكن في كل الشهادات، لكن البعض منها.

وأشار «راضي»، إلى الانتهاء من الشهادات بعد إجازة العيد، وعلى الطلاب التوجه إلى الكلية بعد ذلك لاستلام شهادات التخرج الخاصة بهم، مطمئنا طلابه: «بقولهم متقلقوش والجامعة انتهت من الموضوع وهتصحح الخطأ، وإن شاء الله هتلحقوا تقدموا في مسابقة 30 ألف معلم، والخطأ بيكون وارد».

وسيطرت على الطلاب حالة من الخوف، إذ لم تكتمل فرحتهم بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، عندما وجدوا خطأ مطبعي في شهادات تخرجهم، إذ كان هذا الخطأ يقتصر على طلاب قسمي العلوم والرياضة في جامعة أسوان.