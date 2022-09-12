الغرفة التجارية في الغربية ترحب بإعفاء 19 نشاطا من الضريبة العقارية

أشاد الدكتور صلاح أنور الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، بقرارات إعفاء 19 نشاطًا صناعيًا من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، بداية من مطلع يناير 2022، مؤكدا أنها تدعم الصناعة الوطنية، وتزيد تنافسية المنتج المصري، وتساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي

وأكد الكموني في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار الهام جاء في توقيت دقيق للغاية، يساعد في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ويساعد الصناع والمنتجين والمستثمرين علي زيادة الإنتاج، كما يحافظ على معدلات التشغيل، مؤكدا أن إعفاء 19 نشاطًا صناعيًا من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات سيؤدي بدوره إلي زيادة معدلات التشغيل في المصانع التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وهذا يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام يعقبه خفض أسعار السلع بالأسواق وتوافرها بكميات كبيرة مما يزيد من المعروض ويؤدي لخفض معدلات التضخم .

رئيس غرفة الغربية: تخفيض تكلفة الإنتاج

ولفت «الكموني»، إلى أن القرارات التي تصدرها الدولة تحفز الصناعة والاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بالسلب اقتصاديا على كل دول العالم، مضيفا أن إعفاء 19 نشاطا من سداد الضريبة العقارية لهذه المدة، يعمل على رفع تنافسية المنتج المحلي في السوقين المحلية والعالمية.