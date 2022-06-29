اليوم.. آخر موعد لسداد القسط الأول من «الضريبة العقارية»

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أن اليوم الأربعاء هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية، نظراً لأن يوم الخميس المقبل الموافق لـ 30 يونيو 2022 عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف أشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية لـ«الوطن»، أنه نظراً لتزامن المهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022 والمحدد بـ 30 نهاية شهر يونيو الحالي مع عطلة رسمية يوم الخميس بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو فإن اليوم الأربعاء الموافق لـ 29 يونيو الحالي الموعد الأخير لسداد الضريبة العقارية.

ووفقاً لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين الأولى في منتصف العام قبل نهاية يونيو بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة

وأشار «شلبي» إلى أن الضريبة العقارية تسري على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، موضحاً أن تلك العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

كل المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات

وأكد «شلبي» بشأن الضريبة العقارية أن كل المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، مشيراً إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها، لافتا إلى رفع الضريبة العقارية اذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.