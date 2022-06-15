السيسي: الصناعة والاستثمار على رأس أولويات مباحثاتي مع رئيسة المفوضية الأوروبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية أساسية على الساحة الدولية ترتبط مصر مع دوله الأعضاء بعلاقات صداقة تاريخية وروابط سياسية واقتصادية وثقافية متعددة، ولا سيما أنها تأسست تقليديا ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافي والمصالح المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية، «مباحثتنا شهدت اليوم تناول سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة خلال الفترة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ في إطار الرؤية التنموية المصرية وعلى رأسها الطاقة والطاقة النظيفة، وأمن الغذاء والأمن الرقمي والنقل الكهربائي والزراعة والري الحديث، وتصنيع اللقاحات وتشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات لمصر والتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع الشركاء في القارة الإفريقية».