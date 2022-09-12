غدا.. مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية يكرم محمد صبحي

أطلق مهرجان المسرح العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية دورته الخامسة باسم محمد صبحي، ومن المقرر أن يتمّ تكريمه غدا الثلاثاء في حفل ختام المهرجان.

مهرجان المسرح العربي

مهرجان المسرح العربي يُقام تحت رعاية وإشراف نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ومدير المهرجان محمد عصمت مهرجان المسرح العربي يقام تحت رعاية غادة جبارة، برئاسة عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية نبيلة حسن، ويدير المهرجان محمد عصمت.

بروفات مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

محمد صبحي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «عيلة اتعملها بلوك» على مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته «استوديو الممثل».

مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء مروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.