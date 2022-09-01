محمد صبحي يتقدم ببلاغ ضد منتحل شخصيته على «فيس بوك»

أعلن الفنان محمد صبحي، تقدمه ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد منتحلي شخصيته، والمخرج محمد فاضل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، صورة من المنشور المزيف الذي تضمن إعلان عن فرصة للشباب والمراهقين لدخول الوسط الفني، وعلق قائلًا: «تم إبلاغ مباحث الإنترنت عن صاحب هذا البوست المزيف بتهمة النصب واستقطابه للمراهقين».

وأضاف: «كما أنه يقوم باستغلال اسم الفنان محمد صبحي والمخرج محمد فاضل، في إعلان كاذب لم يصدر عنهما، نرجو من الجميع عدم التعامل مع أي شخص أو جهة غير الصفحة الرسمية».

محمد صبحي وتكريمه من الجامعة البريطانية

ومن ناحية أخرى، كرمت الجامعة البريطانية بالقاهرة محمد صبحي في احتفالية كبري يوم 23 أغسطس 2022، بحضور الدكتورة فريدة محمد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة الدكتور محمد لطفي وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة.

وجاء تكريم محمد صبحي ومنحه درع الجامعة تقديرًا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية في مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد صبحي لتقديم أحدث أفلامه بعنوان المعادلة صفر، ويناقش الفيلم قضية جديدة لم يناقشها من قبل، إضافة إلى استعداده لعمل مسرحي جديد بعنوان «الملك سيام» ضمن مشروعاته الفنية المقبلة.

وسبق وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في عيد الأضحى المبارك، مسرحية «نجوم الظهر» للفنان محمد صبحي، خاصة أن الجمهور مرتبط بأعمال الفنان محمد صبحي في الأعياد.