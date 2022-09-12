تأجيل محاكمة 23 متهما بنشر أخبار كاذبة في قضية «خلية السلام» لـ20 سبتمبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية السلام»، لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة.

صدَر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، وعلي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تحقيقات النيابة العامة

وخلال تحقيقات النيابة العامة، كشف أحد المتهمين، الذي كان محبوسًا داخل قسم شرطة السلام، وأقرّ باتفاقه مع أحد أقاربه خلال زيارته له على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه ليستطيع التواصل به مع ذويه، فاستولى عدد من الموجودين داخل الحجز على الهاتف منه.

وأضافت التحقيقات، أنَّ المتهمين اتفقوا مع بعضهم على إحداث إصابات ببعضهم في أماكن متفرقة من أجسادهم، من خلال استخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، وصوّروا الفيديو الذي تمّ تداوله وتظهر فيه إصاباتهم، مدعين تعرضهم للتعذيب داخل القسم من قبل ضباط الشرطة وذلك على خلاف الحقيقة.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، التي بينت أنَّ 4 متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى، اشتركوا في ذلك المخطط، وادعوا أنَّهم تعرضوا للتعذيب داخل حجز قسم شرطة السلام، والغرض من ذلك هو بث الشائعات ضد الدولة وإحداث الفتنة، وإظهار أنَّهم يتعرضون لتعذيب داخل قسم الشرطة، وذلك على خلاف الحقيقة.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة، أنَّهم هم من أحدثوا الإصابات ببعضهم البعض بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها، وجرى ضبط الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.