إحالة أوراق متهم بقتل شاب دافع عن سيدة وابنتها في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها منذ قليل، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل شاب حاول الدفاع عن جارته وابنتها عقب قيام المتهم باقتحام منزلهما وإصابة الأم بأعيرة خرطوش، لرفضها طلبه بالزواج من الابنة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين عمار وحازم بشير عبد العال، وأمانة سر سامي سمير.

الدفاع عن جارته

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي باستقبال «خالد. ص. ا»، 30 عامًا، نقاش، مقيم بقرية «أولاد موسى» التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبوكبير لإجراء التحقيقات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يُدعى «م. ج. ع»، حيث أصاب المجني عليه بطلق ناري، بعدما تدخل الأخير للدفاع عن جارته وابنتها أثناء مشاجرة المتهم معهما.

القبض على المتهم

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم تقدم لخطبة الفتاة وانفصلا منذ فترة، وحاول مجددًا إعادة الخطبة إلا أن أسرتها رفضت، فتوجه إلى منزلهم بقرية أولاد موسى أمس، وهدد أسرتها بسلاح ناري «خرطوش»، وتطور الأمر لإطلاق أعيرة نارية من السلاح، ما أسفر عن إصابة الأم، فتدخل المجني عليه لمحاولة الدفاع عن السيدة وابنتها، إلا أن المتهم أصابه بطلق ناري أدى لوفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى المحكمة.