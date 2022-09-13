محطات في حياة رياض القصبجي.. «الشاويش عطية» هرب من الثأر وتزوج 4 سيدات

«الشاويش عطية»، هكذا أطلق الجمهور لقب على الفنان رياض القصبجي، فهو فنان عاش فترة حياته الفنية بأكلمها في خدمة الفن وتقديم منتج فني هام للجمهور، ويحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي .

محطات في حياة رياض القصبجي

وُلد في 13 سبتمبر عام 1903 بمدينة «جرجا» بمحافظة سوهاج، وبدأ حياته كمساري بالسكة الحديد المصرية، وعضو بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، و التحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية وهى فرقه للهواة، ثم بدأت مسيرته الفنية التي تنوعت مابين الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، سواء الكوميدية أو التراجيديا أو الخاصة بقضية معينة في البلد .

قرر رياض القصبجي الدخول في الوسط الفني، بعدما قرر الهروب من الصعيد بسبب الثأر، فسافر إلى الإسكندرية أولاً، وبدأ يعرض عليه أعمال فنية عدّة، ثم انتقل من أدوار الشر إلى الكوميديا مع الفنان إسماعيل ياسين في دور الشاويش عطية.

أعمال فنية لـ رياض القصبجي

وشارك «رياض القصبجي» في 179 فيلما، وكان أول أعماله فيلم «اليد السوداء» عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلمي «سر الدكتور إبراهيم» و«سلامة في خير» عام 1937، ثم «التلغراف» و«بحبح باشا» رابع وخامس أفلامه ثم فيلم «الشاويش عطية» عام 1938.

الحياة الزوجية لـ رياض القصبجي

تزوج 4 مرات، منهم امرأة إيطالية الأصل وآخر زوجة له عاش معها هى أم فتحى، حتى وفاته، ومن أشهر زوجاته هي الأولى التي أنجب منها ابنه محمود رياض القصبجي.