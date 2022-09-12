شكري يبحث هاتفيا مع وزير البيئة الهندي نتائج قمة مجموعة العشرين الأخيرة

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي بوبيندر ياداف.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ وزير الخارجية سامح شكري، أكّد خلال الاتصال على تقدير مصر لدور الهند المهم في مفاوضات تغير المناخ، مشيدًا بإعلان الهند مؤخرًا عن تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيًا؛ لخفض الانبعاثات، بما يسهم في جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

بحث نتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين

كما أبرز وزير الخارجية اهتمام مصر بالتنسيق مع الهند في موضوعات المناخ المختلفة، أخذًا في الاعتبار رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين، خلال العام المقبل، وهو ما تم معه التباحث بشأن نتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا.

وأضاف أبو زيد، أنّ الوزير الهندي أشاد من جانبه بجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 في الإعداد والتحضير للمؤتمر، معربًا عن ثقته في قدرتها على قيادة عمل المناخ الدولي، خلال الفترة المقبلة، ونجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة التي تحفظ مصالح الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ.

شكري يعرب عن تطلع مصر لمشاركة الهند في COP 27

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى إعراب شكري عن التطلع لمشاركة الهند على أعلى مستوى ممكن في مؤتمر COP 27، والذي سيشهد حضورًا كبيرًا ورفيع المستوى من مختلف دول العالم، وانخراط الهند بشكلٍ فعّالٍ وبنّاءٍ في مختلف فعاليات المؤتمر، وتطلع مصر لمواصلة التشاور والتنسيق مع الهند في هذا الصدد، خلال الفترة المقبلة.