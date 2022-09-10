وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، تناول عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تعزيز آليات التشاور بين البلدين

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين بحثا سُبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وجرى الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ترتيب لقاءات ثنائية بين الوزيرين، ويجري الاتفاق على تحديد توقيتاتها خلال الأسابيع المقبلة.

مشاركة الهند في مؤتمر المناخ

وأضاف «أبو زيد»، أن «شكري» حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة الهند في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ على أعلى مستوى ممكن، تأكيدا على الدور المهم الذي تضطلع به الهند في مجال تغير المناخ.