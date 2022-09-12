وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر باستمرار تطوير العلاقات مع سنغافورة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، تيو تشي هين كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغافورة، مشيدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكدًا اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، منوها في هذا الصدد بزيارته الأخيرة لسنغافورة في مارس الماضي، والتي التقى خلالها كذلك بكبير الوزراء السنغافوري.

مناقشة استعدادات مؤتمر المناخ

أضاف أن اللقاء تناول أيضا أهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي، إذ ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحه وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي.

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير شكري، الرئيس المعين للمؤتمر، عن تطلع مصر لمشاركة سنغافورة على أعلى مستوى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أيضاً أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العالمي، إذ جرى استعراض رؤى الجانبين لسُبل تحقيق الاستقرار والأمن في العديد من مناطق النزاعات.