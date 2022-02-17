توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى مدن «سنغافورة»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن دولة سنغافورة من الدول المتقدمة في كافة المجالات وهي إحدى دول جنوب شرق آسيا التي تجذب آلاف السياح، بالإضافة إلى أنها من الدول الصناعية العامة، مشيرا إلى أنه التقى صباح اليوم الخميس، السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة، بهدف تنشيط السياحة بين المدن السياحية بسنغافورة والمدن السياحية بجنوب سيناء.

توأمة بين شرم الشيخ ومدينة سنغافورية

أكد اللواء خالد فودة، على أنه استعرض مع السفر والوفد المرافق له المقومات السياحية والاقتصادية بجنوب سيناء، لبحث سبل التعاون في كافة المجالات، وقال إن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع سنغافورة وهناك قواسم مشتركة تجمع بين البلدين في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية بينهما.

طالب المحافظ بتفعيل المباحثات من خلال بحث توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية بسنغافورة، وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

سفير سنغافورة يشيد بمصر

خلال اللقاء أثنى السفير السنغافوري على العلاقات المميزة بين مصر وسنغافورة، وتطابق الرؤى السياسية فى العديد من القضايا في المحافل الدولية، وأشاد بحفاوة الاستقبال، وأكد على ضرورة التواصل مع محافظة جنوب سيناء والتعاون فى عدد من المجالات وعلى رأسها التنشيط السياحي، ورحب بعقد اتفاقية توأمة مع شرم الشيخ وأنه سيتم دراسة هذا الأمر لتفعيله فى المستقبل القريب، واتفق المحافظ والسفير على عقد لقاء آخر بشرم الشيخ يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس المقبل.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، درع المحافظة للسفير السنغافوري تقديرا له، كما أهدى الوفد المرافق عددا من الهدايا التذكارية.