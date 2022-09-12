إقبال كبير على زراعة فاكهة «التنين»: الشجرة تنتج 50 كيلو بـ25 ألف جنيه

منذ دخول شجرة "الدراجون فروت" لمصر، المعروفة إعلاميا باسم "التنين"، وهي تحظى باهتمام عدد كبير من محبي الزراعة، الذين يقومون بزراعتها فوق أسطح المنازل وفي الحدائق، إذ تستطيع الشجرة الواحدة إنتاج 50 كيلو فاكهة في العام الواحد، ويتراوح سعر الكيلو ما بين 300 و700 جنيه، ما جعل محصول الشجرة الواحدة يزيد عن 25 ألف جنيه في المتوسط سنويا

فوائد الدراجون فروت

وأكد المهندس أيمن عبده، صاحب مشاتل لزراعة الأنواع النادرة من الفاكهة في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية، أنه منذ دخول شجرة التنين، إلى مصر وهي تحظى باهتمام الناس لما تدره من دخل، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة لها أهمية كبيرة نظرًا لطعمها الرائع ونكهتها المميزة، ووجود الفسفور والمعادن بها فضلًا، عن قيمتها الغذائية الكبيرة لوجود فيتامينات كثيرة بها.

أسعار وأنواع الدراجون فروت

أنواع كثيرة من الدراجون فروت أو "التنين" تصل إلى 40 صنفًا مختلفًا، وتباع الأشجار فيها بأسعار مختلفة، وبحسب "عبده"، فإن أسعار أشجار الدراجون كالتالي: القلب الأبيض 70 جنيها، والقلب الأحمر 150 جنيها، والقلب الأصفر 150 جنيها، موضحا أن سعر "الشتلة" الصغيرة 40 جنيها فقط.

وقال عبده، إن هناك إقبالًا كبيرًا علي شراء الدراجون فروت أو التنين علي مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن شهور حصاد الفاكهة تبدأ من يونيو وتنتهي في ديسمبر، مؤكدا أن وزن الحبة الواحدة يتراوح بين ربع كيلو وكيلو.