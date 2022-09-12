رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل عضو لجنة إدارة مؤسسة ICH

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور وسيم نشابة، عضو لجنة إدارة مؤسسة ICH والعضو بمؤسسة BIO ورئيس السياسات والعمليات الدوائية بشركة جينينتك العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة بكفر الجبل، لمناقشة انضمام الهيئة كعضو في ICH، وعرض ما جرى إنجازه بهذا الصدد.

حضر اللقاء الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة.

«ICH» مشروع يجمع بين السلطات التنظيمية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتسجيل المنتجات الصيدلانية، ويهدف إلى تحقيق مزيد من التنسيق في تفسير وتطبيق الإرشادات الفنية والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنتجات، وانضمت مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية، كعضو مراقب في المجلس الدولي، اعتبارا من الخامس والعشرين من نوفمبر 2021.

التعاون مع المنظمات الدوائية الدولية

جاء اللقاء استمرارًا للتعاون بين هيئة الدواء المصرية وشركة روش إيجيبت في رحلة الانضمام للمجلس والحصول على العضوية الكاملة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على فتح سبل التعاون مع كافة المنظمات الدوائية الدولية، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة العلمية والعملية بين المؤسسة وهيئة الدواء المصرية.