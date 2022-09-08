عاجل.. «هيئة الدواء» تُحذر من مضاد حيوي «مغشوش» في الصيدليات

أهابت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بضرورة توخي الحذر من مضاد حيوي مقلد من مستحضر 642.9mg /5ml- New -Clav .Extra Strength.

وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها: «بناءً على ما ورد إلينا من قبل الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مغشوشة منه، استعرضت هيئة الدواء كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة».

مقارنة بين العبوتين الأصلية والمقلدة

وأكدت الهيئة أن العبوة الأصلية للمستحضر تضم صورة طفل بألوان واضحة، والعلامة المائية لدار الطباعة تستثني شهر التصنيع «مايو»، في تاريخ الصلاحية، ولكن العبوات المغشوشة تضم رسمة الطفل باهتة الألوان مقارنة بالعبوة الأصلية، وتظهر العلامة المائية كل الشهور دون استثناء شهر التصنيع.

وأوضحت هيئة الدواء أن الزجاجة أقل طولا مقارنة بالعبوة المقلدة، والزجاجة المغشوشة أكثر طولا مقارنة بالعبوة الأصلية، وفيما يتعلق بلون المستحضر يعطي معلق أصفر بعد التحضير، والعبوة المغشوشة غير قابلة للذوبان «محلول أبيض».

إبلاغ هيئة الدواء

وعن النشرة الداخلية، أشارت هيئة الدواء أن البيانات المدونة بخط واضح يسهل قراءته، ولكن في العبوة المغشوشة البيانات المدونة بخط مهزوز يصعب قراءته، ولفتت إلى أنه حال رصد أي من تلك العبوات لابد من إبلاغ هيئة الدواء من خلال الخطوط الساخنة.

الجدير بالذكر أن هذا المستحضر New-Clav .Extra Strength هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الأطفال المرضى بإلتهاب الأذن الوسطى المتكرر.