هيئة الدواء تحذر من وجود عبوات مغشوشة لمستحضر ميجا موكس بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، من العبوات المحتمل وجودها في السوق من مستحضر ميجا موكس، بناء على ما جاء من الشركة المنتجة للمستحضر بشأن وجود عبوات مغشوشة منه.

واستعرضت هيئة الدواء الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة في تقريرها الرسمي بالصور، لافتا إلى أن العبوات الأصلية الكتابة عليها بخط واضح على خلاف المقلدة، ولا يوجد بها علامة من فوق، والزجاجة أطول وأرفع على عكس العبوة المغشوشة بها علامة وعريضة.

هيئة الدواء تشن حملات رقابية على عدد من الصيدليات

وأعلنت هيئة الدواء، قيامها بحملة على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، على عدد من الصيدليات، منذ بداية أغسطس الجاري وحتى الآن.

ويأتي ذلك في إطار متابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مكانا غير مرخص وأدوية مجهولة المصدر ومخدرة تقدر بـ6 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على جودة وفعالية وأمان المستحضرات الدوائية.