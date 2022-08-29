جامعة طنطا: «أشبال مصر الرقمية» تهدف لبناء جيل يواكب متطلبات المستقبل

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة استضافت اليوم اختبارات «مبادرة أشبال مصر الرقمية»، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية المبادرة التي تستهدف الطلاب المتفوقين في دراستهم لصقل مهاراتهم التكنولوجية وإعداد جيل من النشء قادرا على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية.

بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية

وأكد رئيس جامعة طنطا أن بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية المعاصرة لتحقيق التحول الرقمي هو جوهر فكر التنمية المستدامة لصناعة مستقبل أفضل من خلال رؤية متكاملة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، لجان الاختبارات، واطمأن على سير الامتحانات التي عقدت بالجامعة وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، موضحاً أن ذلك يأتي طبقاً للعقد المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية المصرية.

وأضاف الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، أن عقد الامتحانات بمعامل جامعة طنطا تأتي في إطار تكليفات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.

تجهيز المعامل بالكامل

فيما أوضحت الدكتورة مروة قمر الدولة، مدير مركز الاختبارات بالجامعة، أن المركز استقبل 746 طالباً، أنهوا الاختبارات بنجاح دون أي معوقات، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المعامل بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.