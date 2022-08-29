422 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات مبادرة «أشبال مصر الرقمية» بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بدء أعمال اختبارات مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، والتي تجرى بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وينظمها المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة «أشبال مصر الرقمية» تهدف إلى بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس في النواحي التكنولوجية والتقنية المختلفة، ليصبحوا نواة بناء وتأسيس مجتمع رقمي قادر على مواكبة تحديات المستقبل محلياً وعالمياً، مشيداً بالتعاون المثمر والفعال بين وزارات التعليم العالي والاتصالات والتربية والتعليم من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

3 مستويات لاختبارات المبادرة

وأشار الدكتور محمد حشمت، مدير المعلومات بالجامعة، إلى أن 422 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات المستوى الأول للمبادرة بجامعة سوهاج، وتتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما، من الطلاب الدارسين بالصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، مضيفا أن الاختبارات تضمنت 3 مستويات «اختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى الطالب»، حيث ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت «أونلاين»، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب في مراكز التدريب حتى لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها في النظام التعليمي.

برنامج تأسيسي لتطوير مهارات الطلاب

فيما أضاف الدكتور صبري باسط، المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية والقياس والتقويم، أن الطلاب الذي سيتم تأهيليهم للمشاركة بالمبادرة سيلتحقون ببرنامج تأسيسي يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقاً لاختيارهم، حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية، مثل فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل في فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.