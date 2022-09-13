«إعلام النواب» تشيد بقرار المتحدة لمواجهة الأكاذيب: رفع الوعي وحماية المكتسبات

أشاد نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار المتحدة بتكليف قطاع الأخبار بالشركة، بإذاعة نشرات إخبارية متخصصة للرد على الأكاذيب ومواجهة الشائعات، مؤكدا أنها خطوة على طريق رفع الوعي، وحماية مكتسبات الدولة المصرية.

المتحدة للخدمات الإعلامية

أضاف وكيل «إعلام النواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة حائط صد ضد الأكاذيب والشائعات، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا مهما لرفع وعي المواطنين، والرد على الحملات الممنهجة التي تستهدف الإساءة للدولة، وتصدير موجات الإحباط للشباب.

مجلس النواب

أضاف وكيل إعلام مجلس النواب: الإعلام المصري نجح بالفعل في معركته، وقرار المتحدة استكمال لهذا الدور المهم والحيوي.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة، أعلن في وقت سابق، أنَّه جرى تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة «إكسترا نيوز» بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية، وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.