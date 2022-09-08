أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة «المتحدة للخدمات الإعلامية» خلفا لحسن عبدالله

أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين أشرف سالمان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خلفًا لحسن عبدالله، الذي انتقل ليشغل منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

مجلس إدارة «المتحدة» يشكر حسن عبدالله

وقدّم المجلس، التهنئة للأستاذ حسن عبد الله على التكليف بمهمته الوطنية الجديدة وتقدم له بالشكر عن الفترة التي قضاها رئيسًا للمجلس.

وأشاد المجلس بالمجهودات التي تمت من خطوات بناء وتحديث للبنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركة.

المجلس يهنئ أشرف سالمان

كما تمنى المجلس كل السداد والتوفيق لأشرف سالمان في مهمته الجديدة رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة.

يذكر أن أشرف سالمان، الذي شغل منصب وزير الاستثمار بين عامي 2014 و2016 كان عضوا في مجلس إدارة الشركة منذ منتصف 2021، حتى اختياره رئيسا للمجلس.