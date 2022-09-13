غضب في بريطانيا بعد ارتفاع سعر «اللاتيه» في المقاهي بسبب فاتورة الكهرباء

أثار ارتفاع سعر القهوة بالكريمة «اللاتيه»، 5 أضعاف غضب البريطانيين، إثر إقدام المحال التجارية على رفع السعر بسبب أزمة الطاقة التي تعاني منها بريطانيا نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.

ونقلت «روسيا اليوم» غضب قراء صحيفة «The Mirror»، من زيادة سعر كوب قهوة اللاتيه من 2.9 جنيه استرليني إلى 14 جنيهًا بما يعادل «316 جنيهًا مصريًا».

ونقلت الصحيفة عن أصحاب المقاهي في بريطانيا أنهم اضطروا لذلك من أجل استمرار العمل ومواجهة موجة الارتفاع الحادة في أسعار الوقود، برفع سعر كوب اللاتيه خاصة مع ارتفاع تكلفة الطاقة.

ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء

وقال زوجين يمتلكان مقهى بمدينة «كنت»، إن قيمة فاتورة الكهرباء سترتفع من 15 ألف جنيه، إلى 69 ألف جنيه، وأنهما اضطرا لرفع الأسعار من أجل سداد فواتير الطاقة باهظة الثمن.

مطالب بغلق المقاهي

وانتشرت التعليقات الغاضبة بسبب رفع أسعار قهوة اللاتيه في المقاهي وطالب كثيرون بغلق هذه المقاهي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده المشروبات كنتيجة لأزمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلا ذلك من توقف إمدادات الطاقة من روسيا لأوروبا.