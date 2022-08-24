تحرك جديد في أسعار القهوة والسكر عالميا.. البرازيل السبب

ارتفعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في شركة ICE المسؤولة عن الأسعار في البورصات العالمية، اليوم، إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، إذ واصل السوق التركيز على مخاوف المحاصيل في البرازيل، أكبر منتج للبن، في حين ارتفعت أسعار السكر أيضًا.

وقال موقع «تريدينج فيو»، إن أسعار قهوة أرابيكا ارتفعت في ديسمبر بنسبة 1%، لتصل إلى 2.3050 دولار للرطل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 2.3320 دولار.

وقال تجار، إن السوق استمر في الحصول على الدعم من الطقس الجاف في مناطق البن البرازيلية، الأمر الذي زاد من احتمالية عدم كفاية الرطوبة للحفاظ على نمو براعم البن والكرز بعد هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من هذا الشهر، أدت إلى بعض الازدهار المبكر.

وأشار التجار -وفق الموقع- إلى أن انتعاش البورصة ظل تأثيرًا هبوطيًا، لكن مخاوف المحاصيل في البرازيل طغت عليه في الوقت الحالي، إذ بلغت مخزونات أرابيكا المعتمدة من شركة ICE في 23 أغسطس 653.667 كيسًا، وهي سادس زيادة يومية على التوالي بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 571.580 كيسًا في 15 أغسطس.

وارتفعت أسعار القهوة روبوستا، بنسبة 0.8% إلى 2289 دولارًا للطن بعد صعوده إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 2295 دولارًا.

وقال التجار إن سعر عقود السكر الخام لشهر أكتوبر ارتفعت بنسبة 0.95% إلى 18.06 سنتًا للرطل، وكان التجار ينتظرون صدور تقرير إنتاج لمنطقة وسط وجنوب البرازيل يغطي النصف الأول من أغسطس، ومن المتوقع أن تصدره مجموعة يونيكا البرازيلية لصناعة السكر والإيثانول.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السكر 2.85 مليون طن، أي أقل بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع سحق قصب السكر عند 41.4 مليون طن، بانخفاض 7.5% على أساس سنوي، وفقًا لمسح للمحللين صادر عن S&P Global Commodity.