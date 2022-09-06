شعبة البن: نتمنى زراعة أشجار القهوة في مصر.. والمبيعات قوية

تعرضت محاصيل البن للتراجع بسبب موسم الجفاف الذي أهلك شجيرات القهوة بالبرازيل؛ أكبر منتج للحبوب عالمياً.

«فوزي»: مبيعات قهوة مستمرة بالسوق المحلي

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن الأخضر بالغرفة التجارية، أنَّ مبيعات القهوة لا تزال مستمرة بقوة في السوق المصرية رغم التراجع الطفيف عن بداية العام.

موسم الجفاف يضرب محاصيل البن بالبرازيل

وأضاف «فوزي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الإنتاج العالمي من البن تراجع بعد أن ضرب موسم الجفاف والصقيع المحاصيل البرازيلية، ما تسبب في هلاك الكثير من الأشجار والتي تحتاج لزراعة شتلات جديدة ستستغرق حتماً من 4 إلى 6 سنوات على الأقل كي تنتج حبوب القهوة من الشجرات الجديدة.

آثار موسم الجفاف ممتدة من 3 إلى 5 سنوات

وتابع، «وبالتالي فـ موسم الجفاف آثاره مستمرة على مدار الأعوام الـ 3 أو الـ 5 القادمة ما لم يسارع العالم بإيجاد الحلول لظاهرة التغير المناخي».

الإنتاج العالمي للبن يتراجع بسبب التغير المناخي

وأكد تراجع الإنتاج العالمي للبن، مشيراً إلى أنَّ البرازيل تعد أكبر دولة مصدرة للبن عل مستوى العالم، وبالتالي المخزون الاستراتيجي لحبوب القهوة تأثر عالمياً، وكذلك مستويات الأسعار للسلعة التي ترتبط بمزاج الشعوب.

هلاك محصول البن البرازيلي

أرجع «فوزي»، هلاك محصول البن البرازيلي إلى التغيرات المناخية التي أضحت ظاهرة عالمية لابد من الوقوف معاً لحلها ومعالجة آثارها، فموسم الجفاف الذي أهلك المحاصيل بالبرازيل أحد تداعياتها، والتغير المناخي سيؤثر على الزراعة ككل بتغير درجات حرارة الفصول ومنسوب المياه وبالتالي مواسم الزراعة.

لا بد من توفير البديل محلياً.. ونتمنى زراعة أشجار القهوة في مصر

وتابع، «يتم حالياً دراسة موسعة عالمياً من قبل العلماء لإيجاد البدائل وحل أزمة هلاك شجيرات البن بالبرازيل التي أثرت على المخزون الاستراتيجي العالمي للسلعة»، مضيفا: «نتمنى زراعة أشجار القهوة في مصر وبالتالي توفير آلاف الدولارات، مع التوجه للتصدير أيضاً».