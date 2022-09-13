«البيئة»: الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة استعدادا لقمة المناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة 60 لاجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي للجهاز، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الأنشطة وخطة العمل واعتماد محضـر وقـرارات وتوصيات الاجتمـاع رقم 59.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهد أعضاء المجلس لدعم أعمال جهاز شئون البيئة، في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن كافة الأعمال تتم على قدم وساق للخروج بمؤتمر يليق باسم مصر وتوجهاتها نحو حماية البيئة والاستدامة باستراتيجيتها القومية.

استعراض الموقف التنفيذي لاستعدادات مؤتمر المناخ

وتم استعراض الموقف التنفيذي وما وصلت إليه الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop27 حيث يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية وهي «السياسية، والفنية ، اللوجستية والتمويل»، وجاري الانتهاء من الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء والخضراء وفقًا للخطة الموضوعة بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أن المنطقة الخضراء هي المنطقة المخصصة للحكومة المصرية وتتناول مجموعة من الأحداث، بينها الأيام الموضوعية والتي تتناول مجموعة من القضايا وعلاقتها بالتغيرات المناخية، وبالنسبة للمنطقة الزرقاء وهى المنطقة الدولية، فتتبع الأمم المتحدة وتشرف عليها وتتم فيها المفاوضات ولمصر جناح يمثل الدولة لعرض قصص النجاح الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة.

الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة

وبالنسبة للاستعدادات على الجانب السياسي، تم الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة وعرضها على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لجلب الدعم لها سياسيا وتمويليا كما تم الانتهاء من أجندة برنامج يوم المياه والذي ينظم لأول مرة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، حيث أن اللجنة العليا الخاصة بالمؤتمر تقوم حالياً بمناقشة أكثر من 17 مبادرة لاختيار أفضلها لإطلاقها بمؤتمر المناخ.

آلية للتظلم من التعويضات عن الأضرار البيئية

كما وافق المجلس في جلسته على عدد من الموضوعات بينها وضع آلية للتظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد بالمخالفة لأحكام قانون البيئة مع استكمال دراسته بواسطة لجنة مختصة، إلى جانب تعديل فئة المصاريف الإدارية المقررة لمراجعة نماذج تقييم التأثير البيئي لمحطات تقوية التليفون المحمول وإجراء المعاينات الخاصة بها وذلك طبقاً للبروتوكول المعدل الموقع من كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة في يونيه 2022 والتوقيع علي القرار الوزاري الخاص بالتعديل ونشره في جريدة الوقائع المصرية.

كما تضمن الاجتماع بحث تحـديث بعـض الإجراءات الإدارية ومقابـل ممارسة النشاط في أنشطة خدمات الزوار بالمحميات الطبيعية وتحديث القرار رقم 1067 لسنة 2021 وفقا لموافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بالجلسة رقم 57.