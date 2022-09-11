وزيرة البيئة: تطوير محمية نبق ضمن استعدادات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال تطوير محميات جنوب سيناء، ضمن زيارتها لمدينة شرم الشيخ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ للوقوف على آخر أعمال تطوير وتأهيل المدينة؛ لتكون خضراء مستدامة؛ وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقالت "فؤاد" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يجرى حاليًا تطوير محمية نبق في إطار خطة وزارة البيئة، لدعم الاستثمار في المحميات، إذ يجرى دعم السكان المحليين بقرية الغرقانة بعمل عدد من مشروعات تقديم الخدمات للزوار بالإضافة إلى إعادة تأهيل مركز الزوار ورفع كفاءته.

أول مركز للدراسات الحقلية

وأكدت "فؤاد"، أن محمية نبق تشهد إقامة أول مركز للدراسات الحقلية والميدانية؛ لاستغلاله لأغراض البحث العلمي والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار بالمحمية؛ لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ على الأنظمة البيئية وإقامة 51 وحدة سكنية للسكان المحليين.

تطوير نبق ورأس محمد

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن ما جرى في محمية نبق تكرر في محمية رأس محمد، بهدف تقديم صورة تليق باسم مصر لضيوف مؤتمر المناخ، مع الحفاظ على الموروث الثقافي لقبائل مصر وسكان المحميات، والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين.

وأكدت أن دمج المشروعات الخضراء في قطاع حماية الطبيعة، يوفر تجربة بيئية مميزة وفريدة بطابع مصري وبمستوى عالمي يجذب محبي السياحة البيئية ويوفر مزيد من الاستمتاع والترفيه للسائحين مع حماية الطبيعة ومواردها.