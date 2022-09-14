مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 14-9-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث اختلفت المواعيد من محافظة لأخرى، ويهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواعيدها المحددة لذلك، فهي أحد فروض الإسلام.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة مواقيت الصلاة في مصر وفق الهيئة العامة للمساحة، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:17 مساء.

موعد أذان المغرب 5:58 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر الساعة 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:03 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر الساعة 4:15 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:01 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 4:15 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:56 مساءً.

أذان العصر الساعة 3:27 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:08 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:45 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:13 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:55 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:10 مساءً.