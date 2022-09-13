كل ما تريد معرفته عن أحدث دبلومات طب أسيوط.. الشروط والرسوم

أعلنت إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب في جامعة أسيوط، فتح باب التقديم للدبلومات المهنية في طب الجنين ومكافحة العدوى، التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة عام دراسي كامل، موضحة المستندات والرسوم المطلوبة للتقديم.

شروط دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط

وضعت إدارة الدراسات العليا بطب أسيوط، عد شروط للتقديم متضمنة الأوراق والرسوم المطلوبة، كالتالي:

- التقديم للأطباء الحاصلين على درجة الماجستير في النساء والتوليد أو ما يعادلها.

- تقديم أصل الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- موافقة جهة العمل.

- تسديد رسوم الدبلوم كاملة، وقدرها 15 ألف جنيه.

أوضحت الإدارة، أن مدة الدراسة عام دراسي جامعي، وأن الدراسة 3 أيام أسبوعيًا، هي: الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، لافتة إلى أن آخر موعد للتقديم غدا الأربعاء، على أن تبدء الدراسة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

شروط الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى

حددت كلية طب أسيوط، الفئات المستهدفة للقبول في دبلومة مكافحة العدوى، مستعرضة الأوراق المطلوبة:

- أطباء البشري والصيادلة والأسنان والتمريض.

- أصل شهادة البكالوريوس أو آخر مؤهل تم الحصول عليه.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة قضاء فترة الامتياز.

- شهادة الحصول على دورة اللغة الإنجليزية من أي مركز معتمد.

- موافقة جهة العمل.

- التوقيع على مستند يقر فيه المتقدم بالاطلاع على الشروط الخاصة بالدبلومة والموافقة عليها.

- تسديد رسوم الدبلومة بالكامل، وهي 6 الآف جنيه.

وأشارت إدارة الدراسات العليا، إلى أن مدة الدراسة عاما أكاديميا، وتكون المواعيد المخصصة يوما واحدا أسبوعيا، على أن تستمر التقديمات حتى 30 سبتمبر الجاري.