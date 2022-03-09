تطوير قسم النساء والتوليد بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 60 مليون جنيه

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اللمسات النهائية لتطوير قسم النساء والتوليد بمستشفى بنها التعليمي، والذي سيساهم في توفير رعاية وخدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة، حيث تفقد غرف العمليات بقسم النساء والتوليد، وكذلك غرفة الكشف المجهزة بجهاز سونار، وغرف إقامة للمرضى، كما تابع المحافظ تواجد الأطباء، للاطمئنان على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام مستشفى بنها التعليمي، والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم النساء وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

آراء المرضى في مستوى الخدمة

واستمع المحافظ إلى المرضى للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا ضرورة تحسين الخدمة الصحية المقدمة وحسن التعامل مع المرضى، ومواصلة بذل الجهد والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مبنى بنك الدم بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والبدء في أعمال تطوير اللاند اسكيب.

توفير سبل الدعم

وأكد «الهجان»، حرصه على توفير كل سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.