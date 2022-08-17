رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022.. بالنسبة المئوية

كتب:

رجب آدم
01:19 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
كلية طب جامعة أسيوط

كلية طب جامعة أسيوط

ظهرت نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية المصرية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، ومن بينها كليات طب بشري في هذه الجامعات، وأهمها نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022، والتي يبحث عنها مئات الطلاب عن درجة القبول في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، والنسبة المئوية.

تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ترتيب كلية طب جامعة أسيوط 2022 من ضمن الكليات الأوائل في تنسيق الجامعات المصرية، وبلغ الحد الأدنى في تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022، حد أدنى للقبول 381 درجة  وبالنسبة المئوية 92.9%

أقسام كلية طب جامعة أسيوط

كلية طب جامعة أسيوط من أعرق الكليات في مصر، وهي رابع كلية أنشئت عام 1960، ضمن جامعة أسيوط، وهي الأولى في صعيد مصر، وتعد من أعرق الكليات نظرا للخدمات ونوعية الخريجين الذين يخرجون منها على أعلى مستوى من التعلم.

وتضم كلية طب جامعة أسيوط العديد من الأقسام الطبية المهمة منها:

- قسم الفسيولوجيا الطبية

-قسم الأورام الطبية والطب النووي

-قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

-قسم أمراض الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة

-قسم جراحة القلب والصدر

-قسم الكيمياء الحيوية

-قسم الأمراض الصدرية

-قسم الطب الشرعي وعلم السموم الإكلينيكية

- قسم الأنف والأذن والحنجرة.. وغيرها من الأقسام الطبية

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية طب أسيوط للمستجدين 2022

-أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

-أصل المؤهل الدراسى للشهادة الثانوية 2022.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-عدد 10 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الترشيح بها تنسيق الكلية.

-نموذج (2) جند للذكور، والبطاقة العسكرية 6 جند.

اقرأ المزيد:

جامعة أسيوط الأهلية تعلن بدء الدراسة في 12 برنامجًا.. التفاصيل الكاملة

جامعة أسيوط تطلق نسخة جديدة من معسكر إعداد القادة بمشاركة 200 طالب

جامعة أسيوط الأهلية: المصروفات مدعومة من الدولة بـ40%.. وكل المتداول كذب

«المنشاوي» يتفقد جامعة أسيوط الأهلية للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد

جامعة أسيوط تنظم ورشة «التحول الرقمي بالجامعات» (صور)

التعليم العالي تستعرض برامج جامعة أسيوط الأهلية: 8 كليات جاهزة للعمل

تعرف على كلية تمريض جامعة أسيوط وأقسامها لسوق العمل
بقلم رجب آدم