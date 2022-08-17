نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022.. بالنسبة المئوية

ظهرت نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية المصرية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، ومن بينها كليات طب بشري في هذه الجامعات، وأهمها نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022، والتي يبحث عنها مئات الطلاب عن درجة القبول في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، والنسبة المئوية.

تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ترتيب كلية طب جامعة أسيوط 2022 من ضمن الكليات الأوائل في تنسيق الجامعات المصرية، وبلغ الحد الأدنى في تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2022، حد أدنى للقبول 381 درجة وبالنسبة المئوية 92.9%

أقسام كلية طب جامعة أسيوط

كلية طب جامعة أسيوط من أعرق الكليات في مصر، وهي رابع كلية أنشئت عام 1960، ضمن جامعة أسيوط، وهي الأولى في صعيد مصر، وتعد من أعرق الكليات نظرا للخدمات ونوعية الخريجين الذين يخرجون منها على أعلى مستوى من التعلم.

وتضم كلية طب جامعة أسيوط العديد من الأقسام الطبية المهمة منها:

- قسم الفسيولوجيا الطبية

-قسم الأورام الطبية والطب النووي

-قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

-قسم أمراض الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة

-قسم جراحة القلب والصدر

-قسم الكيمياء الحيوية

-قسم الأمراض الصدرية

-قسم الطب الشرعي وعلم السموم الإكلينيكية

- قسم الأنف والأذن والحنجرة.. وغيرها من الأقسام الطبية

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية طب أسيوط للمستجدين 2022

-أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

-أصل المؤهل الدراسى للشهادة الثانوية 2022.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-عدد 10 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الترشيح بها تنسيق الكلية.

-نموذج (2) جند للذكور، والبطاقة العسكرية 6 جند.