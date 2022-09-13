«البحوث الفلكية»: الدلتا أكثر المناطق المهددة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بالتلفزيون المصري، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البحوث الفلكية: تطور كبير في علوم الفضاء خلال الفترة المقبلة».

رصد بيانات هبوط الدلتا ومنسوب سطح البحر

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن التغيرات المناخية ليست حديثة العهد، لافتا إلى أن المعهد يعمل في هذا الاتجاه البحثي منذ 10 سنوات من خلال منظومة أرصاد وطنية، تعمل على أكثر من محور، أحدها مختص برصد بيانات هبوط دلتا النيل ومنسوب سطح البحر، مشيرا إلى أن الدلتا أكثر المناطق المهددة جراء ارتفاع منسوب سطح البحر.

تعزيز أساليب التكيف واستخدامات الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات

وأضاف القاضي، أن استراتيجية المعهد في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، تعتمد على عملية التكيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال قسم أبحاث الشمس، بما يضمن تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات، إضافة إلى جهود وحدة توليد الطاقة الكهربائية من حرارة باطن الأرض.

فيما قال الدكتور خالد زهران، رئيس قسم ديناميكا الأرض بالمعهد، إن دلتا النيل من أهم المناطق التي قد تتأثر بارتفاع منسوب البحر، لوجودها في نقطة التقاء مع البحر الأبيض المتوسط وانخفاض منسوبها.