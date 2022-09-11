9 توصيات في مؤتمر حزب مستقبل وطن «التغيرات المناخية.. المخاطر والحلول»

نظمت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، مؤتمرا تحت عنوان «التغيرات المناخية.. المخاطر والحلول»، وذلك بإقامة سبعة حلقات نقاشية تناولت أثر التغيرات المناخية على قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحديات البقاء، وذلك بخلاف الجلسة الختامية التي بلورت توصيات المؤتمر في عدد من ‏التوصيات الهامة والتي تعد بمثابة لبنة أساسية حول مخاطر التغيرات المناخية وحلولها المقترحة.

وحضر المؤتمر أكثر من 750 قيادة من أعضاء الحزب والخبراء والمتخصصين، وعلى رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الدين فواد، وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد ماهر، أمين الحزب بالقاهرة.

وعقد المؤتمر في جامعة بدر بالقاهرة (BUC) وبحضور الدكتورحسن القلا رئيس مجلس الأمناء ولفيف من العلماء والسياسيين والخبراء الأكاديميين والشباب والمهتمين بقضايا المناخ.

توصيات مؤتمر مستقبل وطن

وعرض الدكتور محمد سليمان وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية ومقرر عام المؤتمر بعرض التوصيات التي أثمر عنها المؤتمر في المجالات المختلفة ومن أبرزها:-

- توفير الدعم المالي الملائم لتمويل المشروعات البحثية في مجالات التنمية المستدامة وبحوث تخفيض درجة حرارة الأرض.

- إدراج مفاهيم التربية البيئية في المحتوى التعليمي وبشكل إلزامي للتعليم الأساسي والجامعي.

- تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصناعية الخضراء والتوسع في الإقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي ومنح منتجاتها امتيازات تداولها داخل الأسواق المصرية.

إعلاء مفاهيم المستشفيات الخضراء وتعزيز الصحة

- إعلاء مفاهيم المستشفيات الخضراء وتعزيز الصحة والكود البيئي في الاعتماد الطبي للمؤسسات الصحية.

- استخدام نظم زراعية متطورة لتقليل معدلات التصحر.

- تعميم خريطة للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية.

- إيجاد منصة مشتركة بين علماء المناخ لتداول البيانات والمعلومات حول التغيرات المناخية.

- دعم المشروعات التي تهدف إلى حماية المناطق الساحلية والمنتجعات والشواطئ والمحميات الطبيعية والحفاظ على النظم الصحراوية لتنفيذها بهدف تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

- وضع آليات وإجراءات تهدف الى حماية الآثار المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على تراثنا الحضاري العالمي.

وكان من أبرز الحضور في محور الصحة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب بجامعة بدر، والدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وفي محور التنمية المستدامة، كان أبرز الحضور الدكتور فريد محرم عميد كلية إدارة الأعمال جامعة بدر، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

محور الاقتصاد الأخضر في المؤتمر

وفي محور الاقتصاد الأخضر، كان أبرز الحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور عمرو الأتربي نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي جامعة بدر، ‏والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، والدكتور مجدي علام مستشار برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي محور الزراعة كان من الحضور، الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمود فهمي نائب رئيس الجامعة للبحوث العلمية بجامعة بدر، ‏والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأمين المهنيين بأمانة القاهرة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي محور السياحة، حضر كل من نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور أيمن الشيوي عميد كلية السينما والمسرح بجامعة بدر، والنائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب.

أما في محور الصناعة، حضر النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ‏الدكتور أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، النائب محمد المنزلاوي أمين الصناعة بأمانة القاهرة حزب مستقبل وطن وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة للكهرباء.

كما حضر تحديات البقاء الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، الدكتور سامي نصار عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة بدر، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بدر بالقاهرة.