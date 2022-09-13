 «شبرا بلولة» قرية مصرية تتربع على عرش الإنتاج العالمي للياسمين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه كل من مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «قرية برائحة الياسمين شبرا بلولة إحدى منتجي الزيوت العطرية في العالم»، وأوضح التقرير أنّ القرية الواقعة في محافظة الغربية، تمد العالم بنصف احتياجاته من زهور الياسمين.

حصاد زهور الياسمين ليلًا

وذكر التقرير التليفزيوني، أنّ القرية تعتمد على زراعة الياسمين كمصدر رئيسي للدخل، إذ يبلغ عدد العاملين بها 15 ألف، لافتًا إلى أنّ موسم حصاد الياسمين يبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر، ويحصد المزارعون الياسمين خلال ساعات الليل في عدد من السلال، ومعالجتها في مكان قريب لاستخراج الزيوت العطرية، وتصديرها إلى أوروبا، واستخدامها في صناعة العطور.

التغيرات المناخية تهدد الياسمين

وعرض التقرير التليفزيوني، مخاوف أهالي القرية من درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن التغيرات المناخية، والمهددة لزهور الياسمين بالجفاف، وهو ما يفسر قيامهم بعملية الحصاد ليلًا قبل شروق الشمس، ويتخذ المزارعون احتياطاتهم للحفاظ على المحصول، ومضاعفة إنتاجهم الذي يمثل لهم أكبر مصدر دخل.