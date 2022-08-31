التغيرات المناخية تهدد «شبرا بلولة».. قرية تنتج نصف إنتاج العالم من الياسمين

تفوح رائحة الياسمين بقرية «شبرا بلولة السخاوية» الشهيرة باسم «شبرا بلولة» على دلتا مصر، التي تقع على بعد 97 كيلومترًا من شمال العاصمة القاهرة، وتنتج القرية أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين، التي تعد إلى جانب الهند أكبر منتجي هذه الزهرة في العالم.

القطف ليًلا قبل شروق الشمس

زراعة الياسمين لها طرق محددة وكذلك قطفها، إذ أنَّ عملية القطف تتم ليلًا بداية من الواحدة بعد منتصف الليل البارد نسبيًا وقبل شروق الشمس على ضوء كشافات الرأس، وفق حديث إحدى المزارعات المشاركات في عملية قطف الزهور.

وفي تقرير مذاع على فضائية «النيل للأخبار» ذكرت السيدة أنَّ قطف الياسمين في الحر يفسد الزهرة، إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخية على زهرة الياسمين الهشة، وهو ما يجعل المزارعون يقومون بقطفها قبل شروق الشمس لحمايتها من الجفاف، كما أن عمليات معالجة أزهار الياسمين تتم في مكان قريب لاستخراج زيت عطري مركز يكثر استخدامه بصناعة العطور.

الشمس تحرق الزهرة

وحول كيفية تأثير الحرارة على زهرة الياسمين، أوضح أحد المزارعين أن الحرارة تقوم بوقوع الوسواس الصغير الذي تنتج منه الزهرة زيتها، وأن تعرضها إلى الشمس يحرقها، وبالتالي التقليل من نسبة الإنتاج، حيث يعيش الجزء المخفي بالورق ويتعرض الجزء الأخر للحرق بسبب حرارة الشمس.

وأعرب أحد المزارعين، عن أملهم في امتلاك تقنية حديثة تمكنهم من فصل مكونات زهور الياسمين بدلًا من بيعها في هيئة زيوت خام، لتعظيم الاستفادة من هذه الزهور ذاتية الرائحة.