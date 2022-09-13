انطلاق أولى ورش «القاهرة الدولي للمونودراما».. يقدمها أستاذ فنون من كوسوفو

انطلقت ورشة التمثيل ضمن فعاليات أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في دورتها الخامسة، منذ قليل، في جاليري الهناجر، ويقدمها الفنان Mentor Zymbyraj من من كوسوفو.

مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما

واستهل مينتور زامبيراج، وهو أستاذ بكلية الفنون جامعة بريشتينا، اللقاء في الورشة الخاصة بمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، بمفهوم التمثيل وأهمية ومستويات طاقة الممثل، وكيفية التقديم في الورش، وأهميتها لتطوير مهارات الأداء، والفروق بين الممثل على خشبة المسرح والسينما.

تكريم لقاء الخميسي واسم الراحل خالد صالح

وانطلقت فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، مساء أمس، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وكان بحضور النجمة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والمخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، ونخبة من المسرحيين المصريين والدوليين، وشهد تكريم نخبة من الفنانين الفنان الراحل خالد صالح، والمخرج الكبير خالد جلال والنجمة لقاء الخميسي، والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والفنانة الراحلة شمعة محمد من سلطنة عمان، والفنان الراحل محمود الألفي، وتقدم الفعاليات في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر برعاية د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وبمشاركة 13 دولة.